Политолог Мендкович о Евросоюзе: Деградацию экономики региона запустила санкционная война против РФ
Санкционная политика европейских стран обернулась для них же глубоким кризисом. Чтобы уменьшить недовольство граждан и отвлечь их от внутренних проблем, активно используется политика русофобии.
Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба (Россия):
"Социально-экономическое положение Евросоюза остается тяжелым. Деградацию экономики региона запустила санкционная война против России. Начался процесс вывода промышленных объектов. Постоянно растут проблемы с занятостью, миграционным кризисом из-за массового притока трудовых мигрантов и беженцев из арабских государств".
"Поэтому, к сожалению, Европа находится в глубоком, наверное, даже уже цивилизационном, а не просто социально-экономическом кризисе. И проблемы могут нарастать, - добавил он. - Для серьезного разворота Европейский союз не готов. Более того, русофобию, милитаризацию, постоянные агрессивные планы против Китая и России они используют для оправдания текущего проблемного положения региона и хотят таким образом смягчить протестное настроение среди населения, пугая их внешним врагом".