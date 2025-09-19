3.64 BYN
Политолог назвал причины продолжения протестов во Франции
Недовольство граждан Франции растет. Уровень жизни в стране значительно упал, а власти по-прежнему не решают ни социальных, ни экономических проблем.
Александр Роджерс, политолог, экономист (Россия):
"Протесты будут продолжаться. А причины какие? Там (во Франции - Прим. ред.) очень неправильная политика. С одной стороны, огромная нагрузка на бюджет от всяких посторонних вещей, начиная от велферов для неработающих мигрантов и заканчивая поддержкой той же самой Украины. При этом Францию выгнали из Африки, и она больше не может грабить колонии и обеспечивать свой прежний высокий уровень жизни".
По словам политолога, долгое время говорилось, что в западных странах, в том числе и Франции, высокий уровень жизни обеспечивается благодаря демократии, свободе и всему прочему. Но, оказывается, когда их отсекают от грабежа колоний, почему-то демократия перестает помогать поддерживать этот уровень.
"Когда грабить некого, они возвращаются к уровню жизни, который гораздо ниже, чем тот, к которому они привыкли", - заключил Александр Роджерс.