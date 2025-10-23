Политолог Сосновский о призывах к населению Германии: Готовьтесь, может быть война

"Периодически, приблизительно раз в 30 лет, Германия собирается на войну. Вот, судя по всему, в Германии в этот раз опять решили собраться на войну. Появилась информация о том, что нужно быть готовым к кризисной ситуации, и этой кризисной ситуацией может быть война. Призвали население сделать запасы, в переводе с немецкого языка называется "нахомячить" немножко, то есть собрать себе так за щечки как можно больше на срок от двух до десяти дней. Даже есть перечень, того что нужно покупать. Я очень сомневаюсь, что жители побегут закупаться. Во-первых, это дорого, во-вторых, невозможно на 10 дней составить запасы. В городских условиях это практически невозможно. Поэтому мы это расцениваем как предварительное указание сверху: готовьтесь, война возможна".