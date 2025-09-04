"Полонез" и "Искандер" - чем может ответить Беларусь в случае военной агрессии

Фото: Известия news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8b1945c-5b34-47c9-a9fe-005f13a146a4/conversions/437ed472-5a95-42d7-a5d6-0ca9cc6c85e0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8b1945c-5b34-47c9-a9fe-005f13a146a4/conversions/437ed472-5a95-42d7-a5d6-0ca9cc6c85e0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8b1945c-5b34-47c9-a9fe-005f13a146a4/conversions/437ed472-5a95-42d7-a5d6-0ca9cc6c85e0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8b1945c-5b34-47c9-a9fe-005f13a146a4/conversions/437ed472-5a95-42d7-a5d6-0ca9cc6c85e0-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Известия

Какое оружие стоит на вооружении в Беларуси и чем можно гарантировать безопасность, рассказал в "Актуальном интервью" заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Руслан Косыгин.

В Беларуси делается все, чтобы обеспечить внутреннюю безопасность , а также безопасность Союзного государства. К примеру, ведется оснащение Вооруженных Сил самыми современными образцами (речь идет о средствах разведки, РЭБ, огневого поражения), что позволит в режиме реального времени наносить огневое поражение противнику. "Продолжится оснащение и беспилотными авиационными комплексами, в том числе и ударными, которые не раз были продемонстрированы Президенту Беларуси Александру Лукашенко на полигонах", - напомнил эксперт.

Руслан Косыгин обозначил, что у белорусского военно-промышленного комплекса есть все возможности реализовать такую задачу. Он добавил, что на учениях "Запад-2025" будет отработано применение Вооруженными Силами Беларуси БПЛА.

"У нас есть уникальный комплекс "Полонез", ракета которого может наносить поражение вглубь территории на 200-300 км. Имеется и ракетный комплекс "Искандер", а в конце 2025 года на вооружении появится "Орешник". Это то, что связано с тактическим ядерным оружием, которое является хорошим ответом", - назвал примеры вооружений собеседник.

Руслан Косыгин вспомнил и недавние учения на полигоне "Ашулук", на которых белорусская группировка ПВО показала отличные результаты и способность противостоять всем средствам воздушного нападения - и крылатым ракетам, и любой другой линейкой возможных средств воздушного поражения и беспилотной авиации. "Словом, у нас есть все, чтобы обеспечить защиту государства. Кстати, такие вещи закладываются в нормативные документы: в Военную доктрину, Концепцию национальной безопасности, а также Военную доктрину Союзного государства и Концепцию безопасности Союзного государства", - перечислил документы зампредседателя Постоянной комиссии по нацбезопасности.

Руслан Косыгин

Помимо этого, существует и Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который открывает глаза тем, кто только думает применить военную силу против Беларуси. "Товарищи, если вы только посмеете напасть на Беларусь, то весь потенциал Российской Федерации, в том числе ядерное оружие, будет применено незамедлительно", - предупредил Руслан Косыгин.

По его словам, в Беларуси уже не один год работают над ракетостроением. Сейчас на стадии принятия решения находится совместное производство по ракетостроению в Республике Беларусь. "И даже тем, что сегодня уже есть у нас, мы можем поражать объекты от 200 до 5,5 тыс. км. Это еще раз подтверждает, что некоторым надо задуматься", - заявил государственный деятель.