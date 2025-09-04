3.70 BYN
"Полонез" и "Искандер" - чем может ответить Беларусь в случае военной агрессии
Какое оружие стоит на вооружении в Беларуси и чем можно гарантировать безопасность, рассказал в "Актуальном интервью" заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Руслан Косыгин.
В Беларуси делается все, чтобы обеспечить внутреннюю безопасность , а также безопасность Союзного государства. К примеру, ведется оснащение Вооруженных Сил самыми современными образцами (речь идет о средствах разведки, РЭБ, огневого поражения), что позволит в режиме реального времени наносить огневое поражение противнику. "Продолжится оснащение и беспилотными авиационными комплексами, в том числе и ударными, которые не раз были продемонстрированы Президенту Беларуси Александру Лукашенко на полигонах", - напомнил эксперт.
Руслан Косыгин обозначил, что у белорусского военно-промышленного комплекса есть все возможности реализовать такую задачу. Он добавил, что на учениях "Запад-2025" будет отработано применение Вооруженными Силами Беларуси БПЛА.
"У нас есть уникальный комплекс "Полонез", ракета которого может наносить поражение вглубь территории на 200-300 км. Имеется и ракетный комплекс "Искандер", а в конце 2025 года на вооружении появится "Орешник". Это то, что связано с тактическим ядерным оружием, которое является хорошим ответом", - назвал примеры вооружений собеседник.
Руслан Косыгин вспомнил и недавние учения на полигоне "Ашулук", на которых белорусская группировка ПВО показала отличные результаты и способность противостоять всем средствам воздушного нападения - и крылатым ракетам, и любой другой линейкой возможных средств воздушного поражения и беспилотной авиации. "Словом, у нас есть все, чтобы обеспечить защиту государства. Кстати, такие вещи закладываются в нормативные документы: в Военную доктрину, Концепцию национальной безопасности, а также Военную доктрину Союзного государства и Концепцию безопасности Союзного государства", - перечислил документы зампредседателя Постоянной комиссии по нацбезопасности.
Помимо этого, существует и Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который открывает глаза тем, кто только думает применить военную силу против Беларуси. "Товарищи, если вы только посмеете напасть на Беларусь, то весь потенциал Российской Федерации, в том числе ядерное оружие, будет применено незамедлительно", - предупредил Руслан Косыгин.
По его словам, в Беларуси уже не один год работают над ракетостроением. Сейчас на стадии принятия решения находится совместное производство по ракетостроению в Республике Беларусь. "И даже тем, что сегодня уже есть у нас, мы можем поражать объекты от 200 до 5,5 тыс. км. Это еще раз подтверждает, что некоторым надо задуматься", - заявил государственный деятель.
Руслан Косыгин еще раз подчеркнул, что это все является элементами стратегического сдерживания, недопущения агрессии и попыток разговаривать с Беларусью с позицией силы. Страна не собирается применять оружие до тех пор, пока в отношении государства не будет развязана агрессия.