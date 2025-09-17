Польша будет наиболее сильной и подготовленной с военной точки зрения в ЕС - эксперт

Российский политтехнолог, эксперт-международник Владимир Карасев. news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc012c20-b251-4fd6-8131-38b677f563e9/conversions/fb368489-ec95-493c-b837-9d15f864e24d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc012c20-b251-4fd6-8131-38b677f563e9/conversions/fb368489-ec95-493c-b837-9d15f864e24d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc012c20-b251-4fd6-8131-38b677f563e9/conversions/fb368489-ec95-493c-b837-9d15f864e24d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cc012c20-b251-4fd6-8131-38b677f563e9/conversions/fb368489-ec95-493c-b837-9d15f864e24d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Основная задача для Польши - это максимально больше получить вооружений и возможности расквартирования американских военнослужащих, которых в дальнейшем можно использовать не против Республики Беларусь, а именно против Западной Европы. Таким мнением в программе "Это другое" поделился российский политтехнолог, эксперт-международник Владимир Карасев.

Он убежден в том, что дни Европы сочтены. "Я могу спрогнозировать, что Европа все-таки будет рушиться, колоться на куски. Того единства уже давно в Европе нет, как было раньше. Поляки хотят из этого выйти победителями. Я думаю, им пообещал Трамп, что они там еще будут иметь свою серьезную финансовую долю в поставках американского топлива на территорию Европы, будут на этом еще и зарабатывать", - предположил политтехнолог.

Владимир Карасев:

"И я убежден в том, что с помощью Дональда Трампа поляки вернут себе, скажем так, бразды правления в Европе. У них действительно большие такие амбиции. Они хотят играть первую скрипку в Европе. Они считают, что они уже готовы заменить Германию либо Францию. То есть они хотят, чтобы с ними все считались".