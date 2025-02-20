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17 февраля 2025 года исполнилось ровно 10 лет с момента принятия Советом Безопасности резолюции в поддержку минских договоренностей. Почему-то за этот период Минские соглашения так и не начали выполняться, кто виноват, в программе "Актуальное интервью" попросили прокомментировать посла по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника.

Ключевой вопрос не в Украине, поскольку страна является неким инструментов в чьих-то руках, считает дипломат. "Если бы не было внешней поддержки Украины, то либо конфликта не было бы в принципе, либо он достаточно быстро бы закончился, потому что своих собственных возможностей у Украины на ведение такого конфликта просто нет, - отметил он. - И сегодня с приходом новой администрации США вскрываются все новые и новые факты, которые демонстрируют большие вложения со стороны Соединенных Штатов по линии USАID для раскачивания ситуации, подготовки боевиков, подготовки государственного переворота. США выделили около 300 млрд долларов на то, чтобы содержать продолжение кровопролития на территории Украины. (Сейчас они, кстати, пытаются отыскать, где же эти деньги, куда они делись)".

По словам дипломата, резолюция ООН № S/RES/2202 (2015) была достаточно важным шагом на тот момент, что создало какую-то иллюзию, когда подавляющим большинством голосов постоянные члены Совета Безопасности ООН, такие страны, как Соединенные Штаты, Великобритания, Франция, Россия и Китай проголосовали за принятие Минских соглашений.

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Родион Мирошник:

"Минские соглашения не были двусторонними соглашениями, которые были заключены в рамках гражданской войны между киевским режимом и ЛНР-ДНР, нет. Это была программа, которая утверждена на высшем международном уровне как резолюция. И в данном случае, исходя из процедур именно Совета Безопасности ООН, это то решение, которое должно было быть обязательным для всех сторон".

"Спустя 10 лет мы можем говорить, что именно на этом примере можно говорить о деградации норм международного права. Когда в интересах какой-то одной стороны нормы, которые имеют высшую силу, были просто проигнорированы, - считает посол. - Они были использованы для достижения каких-то своих целей, интересов и просто использовались уже как инструментарий. И когда в 2022 году Украина начала военные действия против Донбасса, одномоментно это было зафиксировано международными структурами (это как мониторинговый СММ ОБСЕ (специальная мониторинговая миссия ОБСЕ), которая фиксировала, что за один день количество обстрелов увеличилось в 15 раз. Этого никто не заметил, на это просто никто не обратил внимания".

Родион Мирошник:

"Когда началась, по сути дела, артподготовка перед пехотной операцией по захвату Донбасса, от этого просто отвернулись и отмахнулись. Т.е. никто не захотел это обсуждать, выносить, никто не забил тревогу. Ничего этого не произошло. Только реакция России. Россия, которая посчитала своим долгом вступиться за жителей Донбасса. Тогда, 21 числа, уже были признаны ЛНР и ДНР, а 24 числа началась специальная военная операция в защиту людей, которые в этот момент просто стояли на грани гибели. Это факт".

Говоря о событиях трехлетней давности, дипломат отметил, что на сегодняшний день Украина не ответила за нарушение резолюции ООН 2202. "Украина не ответила за то, почему не был выполнен блок по безопасности. Почему не был выполнен блок по политическому регулированию? Почему не были приняты законы об амнистии, о проведении выборов, об особом статусе? Почему не урегулированы были экономические взаимоотношения? Почему не был оформлен автономный статус, особый статус, который давал возможность сохранить Украину, который давал возможность уйти от кровопролития? Почему это все украинской стороной не было выполнено? До сих пор на этот вопрос ответа нет. Почему невыполнение резолюции игнорируется ответственными за это западными странами, которые приняли единогласно эту резолюцию", - перечислил вопросы Родион Мирошник.