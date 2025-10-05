Деградация опор и принципов безопасности в Европе, похоже, ускоряется. При этом НАТО исследует и реализует все новые механизмы накачки оружием Украины. Все более четкие контуры приобретают и разговоры о поставках Киеву ракет Tomahawk, что может перевести противостояние на абсолютно новый уровень.

При этом западную общественность с помощью провокаций, в том числе с беспилотниками, готовят к радикальным мерам против Союзного государства. Система сдержек глобальных угроз сейчас работает только благодаря усилиям нескольких государств. Беларусь в их числе. Минск активно укрепляет оборону, не забывая о дипломатическом треке.

Новая страница безопасности громко перевернулась в ООН стараниями западных политиков. И не в ту точно сторону, в которую должна в ООН переворачиваться. Латинская Америка, Ближний Восток, Украина…



Относительно событий в этих регионах уже и на высоких трибунах таким образом зафиксированы противоречия, что их смело можно считать неразрешимыми либо чудом разрешимыми. Нас в первую очередь интересует специальная военная операция. Такое ощущение, что она выходит на очередной виток ожесточенности ввиду рассеивания надежд на переговоры. К тому же ВСУ получили неожиданный заряд бодрости, узнав, что они, оказывается, способны вернуть всю территорию "незалежнай" и даже дальше пойти. Теперь такое доверие оправдывать придется.



Хотя обстановка, по мнению экспертов, абсолютно неясная. С одной стороны, некоторые аналитики говорят о тупиковости ситуации на поле боя, где из-за разведки и дронов невозможно собрать достаточные силы для решающего продвижения. С другой стороны, накачка Украины оружием может привести к качественным изменениям хотя бы по логике Гегеля, что повлечет соответствующую военную реакцию России, и дальше по спирали. А рикошеты могут достаться нам.

Тут еще можно вспомнить бесхозные БПЛА в небе над северной Европой. Этот сторис тоже ни к чему хорошему не приведет: военное напряжение нарастает, а ответственные, согласно западной презумпции виновности, уже назначены - Минск и Москва.

Самый верный ответ на подобный ход вещей - усиление обороны

Чем выше степень угроз – тем глубже армия осваивает защитные механизмы. Иногда в буквальном смысле. Подразделения интенсивно работают в траншеях, применяя новые приемы действий. В составе Вооруженных Сил нет ни одной механизированной или бригады сил специальных операций, личный состав которых не прошел курс тренингов в узлах сопротивления.

Несмотря на острую повестку дня, военное ведомство прилагает немало усилий для наполнения конкретным содержанием программ международного сотрудничества. Этот вектор укрепления безопасности переживает, можно сказать, ренессанс.



Только за последние несколько дней в Минск по оборонной линии приезжала индонезийская военная делегация, отечественные военные приняли участие в XII Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Китае, во встрече в Бишкеке с представителями ОДКБ, в выставке вооружений в Белграде. Такая вот изоляция.



Кстати, на днях при Минобороны Беларуси аккредитован атташе по вопросам обороны при Посольстве Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Им стал майор Уильям Джордж. Не забываем и о прежних механизмах сотрудничества.

Минск провел заседание Комитета начальников штабов Вооруженных Сил стран - участниц СНГ. Причем мероприятие не стало данью протокольной вежливости лишь со сплошными рукопожатиями. Можно сказать, весьма прагматичный и с прицелом на реальную перспективу состоялся разговор.

Виктор Хренин, министр обороны Республики Беларусь:

"СНГ закрепило за собой важную нишу в системе международных организаций. Оно формирует действенные механизмы обеспечения коллективной безопасности обширной территории, на которой проживают более 250 миллионов человек. При этом Содружество вносит значительный вклад и в защиту национального суверенитета, внутренней стабильности каждого своего государства – участника. Военное сотрудничество в формате Организации обеспечивает развитие объединенной системы противовоздушной обороны, совместной системы связи, объединенной системы контроля и оценки РХБ обстановки, единой системы радиолокационного опознавания, единой геоинформационной системы военного назначения".