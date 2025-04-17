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Потомки великих полководцев Великой Отечественной войны прибыли в Минск из России
"Четыре фронта - одна Победа". В Минске завершился проект, посвященный 80-летию Великой Победы.
Инициатива объединила потомков известных полководцев - внуков Ивана Баграмяна, Георгия Захарова, Ивана Черняховского и Константина Рокоссовского. Почетные гости прибыли в белорусскую столицу из России, чтобы увидеть, как сохраняется память о подвиге советского народа в "огненные сороковые".
Делегация встретилась со школьниками, приняла участие в открытии школьных патриотических мероприятий. Гости стали участниками и международного круглого стола в Национальной академии наук "Их именами названы...".
Проект "Четыре фронта" будет иметь продолжение. Стало известно о музее Константина Рокоссовского, который откроют в одной из столичных школ. Помочь с экспонатами обещал внук маршала Константин Васильевич Рокоссовский.