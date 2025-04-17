Потомки великих полководцев Великой Отечественной войны прибыли в Минск из России

"Четыре фронта - одна Победа". В Минске завершился проект, посвященный 80-летию Великой Победы.



Инициатива объединила потомков известных полководцев - внуков Ивана Баграмяна, Георгия Захарова, Ивана Черняховского и Константина Рокоссовского. Почетные гости прибыли в белорусскую столицу из России, чтобы увидеть, как сохраняется память о подвиге советского народа в "огненные сороковые".



Делегация встретилась со школьниками, приняла участие в открытии школьных патриотических мероприятий. Гости стали участниками и международного круглого стола в Национальной академии наук "Их именами названы...".