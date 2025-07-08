Марк Шнайдер news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75ab67c9-38c1-4182-94e6-d82dca5c4b93/conversions/f428b68f-670f-4dea-8cb8-13613f8e12e7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75ab67c9-38c1-4182-94e6-d82dca5c4b93/conversions/f428b68f-670f-4dea-8cb8-13613f8e12e7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75ab67c9-38c1-4182-94e6-d82dca5c4b93/conversions/f428b68f-670f-4dea-8cb8-13613f8e12e7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/75ab67c9-38c1-4182-94e6-d82dca5c4b93/conversions/f428b68f-670f-4dea-8cb8-13613f8e12e7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Среди современных американцев есть те, кто чтит память о героях и Победе в Великой Отечественной войне.

Марк Шнайдер, потомок красноармейца, член Демократической партии, помощник губернатора штата Иллинойс, рассказал, что его отец воевал во Второй мировой.

"Начинал воевать на Брянском фронте, потом на Втором Белорусском, потом на Первом Прибалтийском. Каждый год мы ездили по местам его боев. Он громил нацистов под Могилевом. Но я тогда был ребенком, мало что помню, - вспоминает мужчина. - Каждое лето мы ездили аж до Риги. Видя эти города, не верится. Фашисты что оставили после себя? Они же все сожгли! А сейчас красота!"

Это другое | Запад продолжает вооружаться | Угроза Беларуси: как ответит Минск? 7 стран за 5 лет планировали уничтожить американские власти. О планах военных и правительства рассказал еще в 2007 году отставной американский генерал, который стал свидетелем кулуарных обсуждений военных действий, организованных США. Ранее наш Президент рассказал детали переговорного процесса с американской делегацией, где им было озвучено: "мы вам не верим". О том, что происходило на Западе, пока белорусы праздновали День Независимости Республики, и о его намерениях - в авторской программе Ксении Лебедевой "Это другое". 08.07.2025 22:05

Марк Шнайдер живет в Чикаго. Он рассказал, что в его городе есть целые мусорные кварталы, бездомные спят, где попало, случаются перестрелки. "Каждую ночь засыпаешь и просыпаешься под выстрелы", - поделился реалиями своей жизни американец.

"Здесь куда ни глянь, великолепие. Но главное - люди, которые улыбаются. Порядок, везде порядок!" - восхищается он.