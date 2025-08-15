Повестка встречи Путина и Трампа расширится за рамки ситуации в Украине, уверен политолог

"Я думаю, что прежде всего не стоит зацикливаться на истории с Украиной, потому что это абсолютно неизвестно, на самом деле, к чему приведет, чем закончится. Т.е., помимо украинского кейса, там будут другие темы, это довольно очевидно. Ну, например, скорее всего, вопрос будет поставлен о торговле редкоземельными металлами и в принципе о том, как будет строиться глобальное отношение между Россией и США. Там очень много вопросов есть. Североатлантический, морской путь, как его будут делить, как будут строиться здесь отношения. Если говорить про украинский кейс, я не думаю, что будет какой-то совсем кардинальный прорыв. То, что могут быть приняты какие-то решения, да. Но ожидать кардинального изменения ситуации я бы не стал".