Председатель ГПК доложил Президенту Беларуси о нарушении Литвой межгосударственного соглашения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f83774b0-8e12-4164-9d96-b5a3641b040b/conversions/0736148a-8dda-4663-a1e9-da074225e496-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f83774b0-8e12-4164-9d96-b5a3641b040b/conversions/0736148a-8dda-4663-a1e9-da074225e496-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f83774b0-8e12-4164-9d96-b5a3641b040b/conversions/0736148a-8dda-4663-a1e9-da074225e496-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f83774b0-8e12-4164-9d96-b5a3641b040b/conversions/0736148a-8dda-4663-a1e9-da074225e496-xl-___webp_1920.webp 1920w

Председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Константин Молостов доложил главе государства Александру Лукашенко о резком обострении ситуации на белорусско-литовской границе. Согласно докладу, литовская сторона в одностороннем порядке прекратила пропуск лиц и транспортных средств, нарушив межгосударственное соглашение.

Как сообщил Молостов, ситуация на границе с Литвой последовательно ухудшалась в течение октября. "С 2024 года до октября 2025 года на границе с Литовской Республикой из пяти автодорожных пунктов пропуска функционировали всего два - "Каменный Лог" ("Мядининкай") и "Бенякони" ("Шальчининкай")", - отметил он.

26 октября литовские власти полностью прекратили пропуск в пункте "Бенякони" ("Шальчининкай"). "30 октября текущего года в наш адрес поступило официальное уведомление от литовской стороны о решении правительства Литовской Республики на введение определенных ограничений по пропуску лиц и транспортных средств через государственную границу, что коснулось в первую очередь граждан Республики Беларусь и Литовской Республики. При этом своевременного уведомления от Литвы не поступало, что не соответствует межгосударственному Соглашению о пунктах пропуска через границу", - констатировал Молостов.

По словам председателя ГПК, литовская сторона впоследствии неоднократно предлагала временно возобновить работу пунктов пропуска на различных условиях. "Очевидно, что сложившаяся ситуация выходит за рамки полномочий пограничных ведомств обеих стран. И данный вопрос требует разрешения на высоком государственном уровне", - отметил Молостов.