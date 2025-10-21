Представителей малого и среднего бизнеса в Минске обучали защите персональных данных

С начала этого года в Беларуси зафиксировано более 20 случаев нарушений систем защиты персональных данных белорусов. В Сеть утекли данные более 285 тыс. граждан.

Как выбрать правильный механизм технической защиты, их правильно хранить и чему стоит обучить своих сотрудников. Об этом на протяжении всего года рассказывал Центр защиты персональных данных. Такие мероприятия для бизнеса прошли для свыше тысячи человек из сфер малого и среднего предпринимательства, IT и финансового секторов.

Молодые люди с компьютерами сидят за столами news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72d611bf-2541-4a7e-a7aa-2fe50633cc09/conversions/4bfbb8bc-7bc4-4079-a097-df911a18aca2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72d611bf-2541-4a7e-a7aa-2fe50633cc09/conversions/4bfbb8bc-7bc4-4079-a097-df911a18aca2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72d611bf-2541-4a7e-a7aa-2fe50633cc09/conversions/4bfbb8bc-7bc4-4079-a097-df911a18aca2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/72d611bf-2541-4a7e-a7aa-2fe50633cc09/conversions/4bfbb8bc-7bc4-4079-a097-df911a18aca2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Представьте, что проснувшись ранним утром, вы ждете на экране телефона сообщение от любимого человека, а получаете оповещение от вашего девайса о том, что пароль, который у вас годами не меняется и подходит для онлайн-платформ в университете, поликлинике, магазине или аптеке, был украден в силу утечки базы данных. Так, например, мошенники украли данные о том, как вы учитесь, а бонусом получили доступ к истории ваших болезней, покупок или же паспортных данных. Как этого избежать обычному человеку и не допустить со стороны компаний, рассказали на бизнес-интенсиве Национального центра защиты персональных данных.

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0333f166-b481-4eaf-9960-fbf4d2b7beea/conversions/5f3e9354-7cf5-436c-ada9-345db5816738-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0333f166-b481-4eaf-9960-fbf4d2b7beea/conversions/5f3e9354-7cf5-436c-ada9-345db5816738-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0333f166-b481-4eaf-9960-fbf4d2b7beea/conversions/5f3e9354-7cf5-436c-ada9-345db5816738-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0333f166-b481-4eaf-9960-fbf4d2b7beea/conversions/5f3e9354-7cf5-436c-ada9-345db5816738-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси:

"Был организован еще в прошлом году цикл мероприятий, направленных на представителей прежде всего малого, среднего и крупного бизнеса. Такие мероприятия состоялись во всех областных центрах. Сегодня (21 октября) завершающий этап в Минске".

За первые III квартала этого года отраслевой центр кибербезопасности зафиксировал 138 киберинцидентов высокого уровня. В основном они связаны с устаревшей системой защиты данных, неправильно подобранным механизмом защиты, а также отсутствием цифровой гигиены у сотрудников, обрабатывающих такую информацию. Конечно, тема внутреннего контроля в организации не будет любима маркетологами, у которых стоит другая задача - продать.

Сергей Самохвал, начальник центра кибербезопасности компании-провайдера news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7011219-0780-4073-a45a-e04c08c6337a/conversions/a9384e04-e031-4d74-8fb8-b6c2679aa697-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7011219-0780-4073-a45a-e04c08c6337a/conversions/a9384e04-e031-4d74-8fb8-b6c2679aa697-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7011219-0780-4073-a45a-e04c08c6337a/conversions/a9384e04-e031-4d74-8fb8-b6c2679aa697-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d7011219-0780-4073-a45a-e04c08c6337a/conversions/a9384e04-e031-4d74-8fb8-b6c2679aa697-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Самохвал, начальник центра кибербезопасности компании-провайдера:

"К сожалению, как бы мы этого не хотели, купить просто какое-то средство и дальше не думать, это неэффективно. Поэтому мы работаем с технологиями, которые постоянно развиваются, меняются, поэтому это непрерывный процесс. Мы должны всегда думать об информационной безопасности, соответственно выполнять ряд мер как технологических, так и информационных".

Для человека последствия несанкционированного доступа к таким данным могут быть самыми разными, но они всегда связаны с потерей приватности, конфиденциальности, а нередко еще и сбережений. Одна из самых серьезных проблем для бизнеса – это потеря репутации. Несколько месяцев назад в Сеть утекла база данных с информацией о более чем 100 тыс. белорусских граждан. Компания буквально за пару дней потеряла шестизначную сумму денег.

Анна Стрельчик, ведущий специалист по внутреннему контролю за обработкой персональных данных лизинговой компании:

"Для нас защита персональных данных является одним из приоритетных направлений, поскольку мы работаем с очень важной информацией для человека. Это не только персональные данные, паспортные данные, адрес регистрации, номер телефона. Это финансовая информация о человеке. Мы вкладываем довольно крупный бюджет в информационную безопасность. Современный бизнес должен понимать, что если он хочет, чтобы клиенты с ним оставались надолго, то в защиту персональных данных необходимо вкладываться".

4 из 5 белорусов сталкивались с нарушением прав в сфере персональных данных. А это один из составных элементов национальной безопасности.