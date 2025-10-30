Президент Генконференции ЮНЕСКО: Мир стал безразличен к страданиям людей

Мир стал безразличен к страданиям людей. Президент Генконференции ЮНЕСКО рисует мрачный мир современности и призывает переосмыслить последствия действий и бездействия мирового сообщества. Культура мира, сформировавшаяся после Второй мировой войны, сегодня находится под серьезной угрозой, отметил Хондкер Мухаммад Талха.



Как не допустить, чтобы культурное разнообразие становилось инструментом для дальнейшего разделения обществ, будут обсуждать 31 октября, во второй день Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде. 190 стран и 5 тыс. участников.

Генконференция собирается раз в 2 года.

Дмитрий Субцельный, председатель Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО

Дмитрий Субцельный, председатель Белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО: "Мы работаем со многим движением клуба ЮНЕСКО во всем мире. Наши партнеры на территории СНГ очень активны. Это в Казахстане, в Таджикистане, в Кыргызстане, в Российской Федерации. И вот, наконец, с 2024 года мы начали тесное сотрудничество с Узбекистаном. Месяц назад мы принимали делегацию врачей, специалистов здравоохранения в Республике Беларусь и также Белорусская ассоциация клубов ЮНЕСКО делилась, обменивалась своим опытом. Возможностей для реализации любых проектов и онлайн, и офлайн, связанных с культурой, с искусством, традицией, безграничное множество".

Иван Энарес, эксперт по культурному наследию, защитник природы (Филиппины)

Иван Энарес, эксперт по культурному наследию, защитник природы (Филиппины): "Мы с нетерпением ожидаем большого количества партнерств по наращиванию потенциала. Филиппины заинтересованы в работе по пяти направлениям, таким, как образование, социальная защита, гуманитарные науки, культура и информационная коммуникация".