"Проблема была раздута через соцсети": глава Нацбанка высказался о сдаче старых долларов

Новые условия приема наличной иностранной валюты существенного влияния на внутренний валютный рынок не оказали. Об этом заявил глава Нацбанка Роман Головченко во время республиканского субботника. Регулятор, наоборот, фиксирует снижение объемов сдачи долларов и евро в обменниках.

"Никаких существенных изменений мы не отметили на валютном рынке. Более того, за 20 дней октября чуть-чуть количество сдаваемой наличной валюты уменьшилось. Те, кто имел проблемные банкноты, думаю, свои вопросы решили. Но, как показывает практика, проблема во многом была раздута через социальные сети, потому что никаких существенных изменений в динамике приема наличной валюты мы не зафиксировали", - отметил глава Нацбанка.