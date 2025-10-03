Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Продолжается строительство технопарка на ул. Центральной в Минске

В Минске продолжается работа по развитию технопарков согласно поручению Президента Беларуси.

Так, на улице Центральной задействованы сразу две площадки - здесь идет строительство Минского городского технопарка. На территории возведут три новых здания, два - реконструируют. В результате город получит почти 20 тысяч квадратных метров промышленных площадей. Часть старых зданий и сооружений снесут.

Мэр столицы Владимир Кухарев в ходе выездного совещания поручил ускорить процессы проектирования и темпы строительства.

А до конца 2025 года в столице будет завершено строительство технопарка на Партизанском проспекте.

