Продолжается строительство технопарка на ул. Центральной в Минске

Так, на улице Центральной задействованы сразу две площадки - здесь идет строительство Минского городского технопарка. На территории возведут три новых здания, два - реконструируют. В результате город получит почти 20 тысяч квадратных метров промышленных площадей. Часть старых зданий и сооружений снесут.