Продолжается строительство технопарка на ул. Центральной в Минске
Автор:Редакция news.by
В Минске продолжается работа по развитию технопарков согласно поручению Президента Беларуси.
Так, на улице Центральной задействованы сразу две площадки - здесь идет строительство Минского городского технопарка. На территории возведут три новых здания, два - реконструируют. В результате город получит почти 20 тысяч квадратных метров промышленных площадей. Часть старых зданий и сооружений снесут.
Мэр столицы Владимир Кухарев в ходе выездного совещания поручил ускорить процессы проектирования и темпы строительства.
А до конца 2025 года в столице будет завершено строительство технопарка на Партизанском проспекте.