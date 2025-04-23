Проект "Герои" появится на больших экранах в новом телесезоне - какие испытания ждут участников

Сила духа простых белорусов за гранью человеческих возможностей. Второй день в этом убеждается команда проекта "Герои. Эволюция", а вскоре увидит и вся страна.

Белтелерадиокомпания вместе с Президентским спортивным клубом продолжает отбирать из амбициозных врачей, учителей и даже балерин национальных Гераклов. Независимо от пола и физподготовки, они сами подали заявки.

Отобраны 64 участника, которых теперь проверяют песчаной пустыней, что соорудили на конькобежном стадионе "Минск-Арены", палящими вспышками огня и неожиданными испытаниями. Всем ли под силу более 10 минут удержать 40 кг ледяной глыбы и вовремя включить смекалку? За всем этим следит и новый ведущий проекта. Заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин в теме всех деталей биографии участников и непредвзято комментирует происходящее.

"Приятно вновь участвовать в проекте, который связан с Беларусью, потому что здесь круто, ощущается добро, которое излучает каждый человек", - отметил ведущий шоу "Герои. Эволюция", заслуженный мастер спорта России Алексей Ягудин.

Моральные установки дают и тимлиды - это именитые и признанные международными состязаниями наставники. Они набирают команду сильнейших. Сегодня силу духа контролировал самый титулованный футболист независимой Беларуси Александр Глеб.