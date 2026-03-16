3.70 BYN
2.93 BYN
3.36 BYN
Проект по профилактике буллинга запустят в белорусских школах с начала нового учебного года
Не допустить насилия в детских коллективах - задача, которая сегодня стоит перед каждым учреждением образования. Безопасность и взаимное уважение в приоритете. Важно создать атмосферу доверия для всех учеников, а также защитить их права и достоинство.
Министерство образования готовится запустить в новом учебном году широкомасштабный проект, который будет направлен на создание здорового психологического климата и защиту детей от травли.
Внешность, успеваемость, обстановка в семье или оценки - причины для травли могут быть разными, как и последствия. То, что для одних является "просто шуткой", для других - тяжелая травма.
Чтобы предотвратить агрессию и споры, в каждом учреждении образования разработаны свои подходы. В столичной гимназии № 61 создана школьная служба медиации - это площадка для примирения. Разрешать споры сверстникам помогают сами ученики.
Одиннадцатиклассница Софья Шлейко в рядах юных медиаторов уже более двух лет. В арсенале 5 принципов: добровольность, конфиденциальность, нейтральность, равноправие сторон и самостоятельность в поиске решения, которое устроит всех.
"Конфликты бывают абсолютно разные, они могут быть даже буквально из-за порции в столовой", - отметила учащаяся гимназии № 61 г. Минска Софья Шлейко.
Ребята подошли к делу творчески: придумали собственное название - Всегимназическая организация по решению конфликтов, и даже разработали свою эмблему.
Филипп Барташевич, учащийся гимназии № 61 г. Минска:
"У ребенка может быть волнение, но он может подойти к нам или к своему классному руководителю. Он должен понимать, что это все будет конфиденциально. Самое главное, чтобы у него было желание".
Снизить уровень стресса и повысить мотивацию можно в комнате психологической разгрузки. Музыка, арт-терапия, мягкие кресла и специальные тренажеры для развития моторики - все это помогает снять эмоциональное напряжение ученикам, педагогам и родителям.
Светлана Бранкевич, педагог-психолог гимназии № 61 г. Минска:
"Например, ребенок получил не ту оценку, какую ожидал. Он волнуется, тревожится, а наши успокаивающие активности снимают напряжение, и ребенок расслабляется".
Тренинги, интерактивные встречи и тематические занятия здесь проводят регулярно. В гимназии ребят учат не просто правилам поведения, а умению сопереживать, слушать и слышать друг друга.
Для создания здорового психологического климата и системной защиты детей от травли с нового учебного года во всех белорусских школах Министерство образования запустит новый масштабный проект по профилактике буллинга.
Елена Симакова, заместитель начальника управления главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:
"Разработаны плакаты, информационные материалы, памятки, маленькие видеоролики, которые рассказывают о проблеме. Дети по итогам прохождения этого обучения пройдут тесты, где покажут свою осведомленность в этой проблеме".
Профилактические программы успешно работают в стране уже более 5 лет. Новый проект объединит лучшие практики, чтобы школа для каждого ребенка оставалась территорией безопасности и взаимного уважения.