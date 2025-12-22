"Просто великолепно": посетители выставки "Моя Беларусь" не скрывают своих эмоций

Ко Всебелорусскому народному собранию в Минском международном выставочном центре открылась экспозиция "Моя Беларусь". В ней представлены как отраслевые экспозиции, так и туристический и культурный потенциал регионов.





На площади более 30 тыс. кв. метров демонстрируются ключевые успехи страны - от инноваций в промышленности и робототехнике до достижений в сельском хозяйстве. Посетители могут ознакомиться с тематическими локациями (их 8), интерактивными VR-зонами и цифровой картой знаковых объектов страны.



"Моя Беларусь" - это не просто экспозиция, а высокотехнологичное путешествие в завтрашний день.

"Мы очень рады, мы с семьей все пришли. И мы просто в восторге от этой выставки! А еще возможность литографию и гравюры сделать своими руками - это просто великолепно", - не скрывает восхищения посетительница выставки.

"Понравилось, что все разделили на регионы. То есть мы можем видеть, что где производится. Очень классно! Гродненская область очень понравилась. Замки очень хорошо представили, рассказали все", - отметил молодой мужчина.

Татьяна Жуковская, начальник управления концерна "Белнефтехим", рассказала, что на стенде предприятия можно увидеть образцы нефти, добываемой в Республике Беларусь, а также нефтепродукты, которые идут как на внутренний рынок, так и на внешний.