Прозоров: Пренебрежение законом стало абсолютной нормой для украинских силовиков

Террор в арсенале украинских спецслужб появился с Майдана, потому что изначально Майдан - это незаконный переворот. Таким мнением в программе "Это другое" поделился сотрудник службы безопасности Украины Василий Прозоров (1999-2018 гг.).

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7500c3fc-3ab8-4a91-a8a0-67cd899c872a/conversions/b474efcf-597a-4866-ab33-d53235cd7cd2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7500c3fc-3ab8-4a91-a8a0-67cd899c872a/conversions/b474efcf-597a-4866-ab33-d53235cd7cd2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7500c3fc-3ab8-4a91-a8a0-67cd899c872a/conversions/b474efcf-597a-4866-ab33-d53235cd7cd2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7500c3fc-3ab8-4a91-a8a0-67cd899c872a/conversions/b474efcf-597a-4866-ab33-d53235cd7cd2-xl-___webp_1920.webp 1920w

По его словам, начавшаяся после антитеррористическая операция абсолютно незаконна даже по законодательству Украины, действовавшему в то время. Соответственно, пренебрежение законом стало абсолютной нормой для украинских силовиков и украинской власти.

Экс-сотрудник украинской СБ рассказал, что украинские силовики стали все чаще прибегать к такому методу особенно после поражений летом 2014 года и зимой 2015 года.

Он напомнил, что в январе 2025 года исполнилось 10 лет со дня взятия Донецкого аэропорта, а в феврале будет 10-летие дебальцевского сражения, в ходе которого была разгромлена украинская армия.

"Я просто был этому свидетелем. Я как раз в этот период находился в ротации в зоне АТО с украинской стороны и видел своими глазами: не армия, а просто сброд в военной форме. После того украинская власть осознала, что военным путем республики Донбасса победить не получится", - считает Василий Прозоров.

Он рассказал, что в Украине есть консультативная организация - Объединенный комитет по разведывательной деятельности при президенте страны. Его главой является президент, секретарь комитета - глава СНБО (Совета национальной безопасности и обороны).

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5dac5f5-1d18-4ba2-8b49-fef90a784467/conversions/3b727a1f-3e80-4729-877e-8e99339c4132-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5dac5f5-1d18-4ba2-8b49-fef90a784467/conversions/3b727a1f-3e80-4729-877e-8e99339c4132-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5dac5f5-1d18-4ba2-8b49-fef90a784467/conversions/3b727a1f-3e80-4729-877e-8e99339c4132-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f5dac5f5-1d18-4ba2-8b49-fef90a784467/conversions/3b727a1f-3e80-4729-877e-8e99339c4132-xl-___webp_1920.webp 1920w

Василий Прозоров:

"В апреле 2015 года на одном из заседаний такого комитета было принято решение развернуть против республик Донбасса, Крыма и России в целом неограниченную диверсионно-террористическую войну и информационную войну в том числе. У меня в руках был документ с грифом "совершенно секретно" (я его уже демонстрировал неоднократно), где черным по белому было написано: развернуть подготовку диверсионно-разведывательных оперативно-боевых и агентурно-боевых групп, которые в том числе направить на ликвидацию ополчения, полевых командиров".

Бывший сотрудник украинской службы безопасности рассказал, что действия этих групп должны были быть замаскированы под криминальные разборки, под действия российских спецслужб, под несчастные случаи. По его словам, в этом же документе одним из пунктов было четко прописано, что подготовку таких групп надо вести на имеющейся в Украине инфраструктуре с привлечением иностранных специалистов.