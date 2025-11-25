Работа на результат - Лукашенко определил новый курс для белорусской науки

На масштабном совещании с участием нескольких сотен ученых Президент Беларуси обозначил новый курс для научного сообщества - переход от планирования к конкретным делам. Завкафедрой государственного управления Академии управления при Президенте Беларуси Александр Маркевич подчеркнул необходимость связи науки с реальными потребностями экономики и общества.

Как отметил эксперт, совещание охватило все уровни научно-образовательной системы. "На совещании был проведен системный анализ именно нашей научной сферы, и очень позитивно, что там присутствовали не только представители Национальной академии наук, но и представители вузовской науки, Министерства образования, исполнительная вертикаль", - заявил Александр Маркевич.

Было озвучено принципиально новое требование к научной деятельности. "Надо делать не то, что можем, а надо делать то, что надо", - подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что этот подход должен лечь в основу устойчивого развития: "Когда мы говорим об устойчивом развитии нашего государства, общества, о развитии и реализации потребностей наших людей, то, на мой взгляд, нужно начинать все-таки с реализации текущих дел".

Александр Маркевич обозначил сложную задачу, стоящую перед наукой: "Задача перед наукой стоит непростая, потому что если мы говорим об опережающем развитии, то здесь надо соединить не только потребности реального сектора, экономики, промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы, но и также потребности непосредственных потребителей".

На совещании обсуждались конкретные продукты, такие как мобильные телефоны и электромобили. Эксперт прокомментировал этот вопрос: "С одной стороны, наша наука замахивается на серьезные перспективы, а с другой стороны помимо этого есть масса задач, которые нужно решать".

Были поставлены срочные задачи по корректировке нормативной базы и кадровой политики. Перед руководством Национальной академии наук стоит задача конкретизировать планы действий до 1 января, чтобы научная деятельность начала приносить ощутимые результаты для развития государства.