"Ради жизни на земле": в Бресте представили выставку из фондов музея "Исаакиевский собор"

Уникальную экспозицию "Ради жизни на земле" представили в Бресте. Собрана она из фондов Санкт-Петербургского государственного музея "Исаакиевский собор".

В основу выставки легли две темы: первая посвящена блокаде Ленинграда, вторая часть рассказывает о послевоенной жизни. На многих графических листах изображен именно Исаакиевский собор. В годы войны он тоже защищал город: на крыше храма размещались посты противовоздушной обороны, а внутри хранились художественные и исторические ценности из разных музеев.

Валерий Касатонов, очевидец блокадного Ленинграда, житель г. Бреста

"Меня поражает величие тех людей, художников, которые писали эти картины во время войны, в блокадном Ленинграде, не имея ни тепла, ни хлеба, ни возможности существовать человеку, ни воды, а люди выполняют свой долг. И вот эти картины, которые мы сегодня видим, это исторические картины".

"Пережить такую трагедию, изобразить ее на листке бумаги не каждый сможет. Я с большим удовольствием сюда пришел смотреть на работы всех этих моих любимых художников на территории Бреста, тоже героической территории. Поэтому я очень рад, что традиция не теряется, что помнят люди все, что было", - поделился заслуженный деятель искусств Беларуси, житель г. Бреста Лев Алимов.