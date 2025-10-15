3.69 BYN
"Разговор о важном" в Полоцке: формат встречи, где семьи делятся опытом и вместе решают проблемы
"Разговор о важном" в Неделю родительской любви пройдет на полоцкой земле. Диалог, к которому в белорусском обществе с каждым годом подключается все больше участников.
Так уж сложилось, что отклик на тему сохранения традиционных семейных ценностей в Беларуси всегда высокий. И это неудивительно. Поддержка семей, детства, материнства и отцовства - наш незыблемый национальный приоритет. А семейная политика - фундамент государства. И хотя в нашей стране поддержке института семьи уделяется самое пристальное внимание - сюда направляем немалые силы и средства, тем не менее обсудить всегда есть что.
Уже в третий раз в Полоцке проходит семейный форум, в котором приняли участие по пять представителей всех регионов Беларуси и Минска. Площадкой для встречи стал Спасо-Евфросиниевский женский монастырь, и мероприятие стало особенно символичным в год 900-летия со дня основания святой обители.
Это инициатива и особый вклад Совета Республики и БПЦ в сохранение и укрепление наших традиционных ценностей. Список участников, как и вопросов, поднимаемых в Полоцке, широкий.
В разговоре участвуют духовенство, молодые и многодетные семьи, парламентарии, представители государственной власти. Всего - только представьте - 270 человек!
И всем им вместе предстоит ответить на такие фундаментальные вопросы, как воспитание подрастающего поколения, формирование нравственности у школьников, создание и усиление условий для рождения здоровых деток, конечно, будут говорить и о преемственности поколений и в целом семейных ценностях - это наш родовой код белорусской семьи.
Разговор точно обещает быть насыщенным и плодотворным.