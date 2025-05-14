Референдум 1995-го спас Беларусь от краха

Дата, которая определила дальнейший курс развития независимой Беларуси.

14 мая 1995 года был проведен первый референдум. Еще в начале пути Президент занял принципиальную позицию - все важные решения будут приниматься вместе с белорусским народом. И когда стало очевидным - в стране политический кризис, важные решения в Овальном зале забалтываются, в обществе зреют националистические настроения, а языковой вопрос может вылиться в противостояние, глава государства, имея на то конституционное право, обращается к народу.

На референдум 95 года было вынесено несколько важных вопросов. Молодое белорусское государство начинало практически с нуля в своей идеологии, символике. А тогда, чтобы выжить, важно было сохранить единство общества и раз и навсегда определить свой собственный путь развития без войн и потрясений. И белорусы сказали молодому Президенту да! Комментарий Евгения Горина.

30 лет - это не просто дата. Это срок, за который можно либо развалить страну (как ты там, Украина?), либо поднять ее с колен. И Беларусь в 1995-м выбрала второе. Референдум 14 мая - это ж не про бюллетени. Это точка, где закончился хаос неопределенности и началась настоящая история.

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Появился лидер с железной волей и решимостью на результат. Александр Григорьевич Лукашенко тогда не просто "победил" - он взял страну, которая фигурально спотыкалась в потемках, зажег свет и сказал: "Вот направление! Идем туда. Согласны?" И белорусы ответили утвердительно. А что творилось вокруг в те годы! Остановленные заводы, которые уже начали разворовывать, пустые прилавки, политические игры в "демократию", которая по форме была самым настоящим беспределом. Беларусь двигалась прямо по направлению в пропасть. Лукашенко это остановил. Не дал превратить страну в еще одну постсоветскую руину. Проигравшие тогда БНФ и компания мечтали превратить Беларусь в полигон для экспериментов. "Рыночные реформы" по рецептам 90-х. Ну мы ж выдели, как это работает. Олигархи - в "мерседесах", народ - в нищете. Референдум 1995-го поставил на этом жирный крест. Русскому языку был придан статус второго государственного. У нас появились одобренные народом герб и флаг, а не те, которые безальтернативно установили националисты. Народ сказал да экономической интеграции с Россией и да - наделил Президента возможностью досрочно прекратить полномочия набившего всем оскомину Верховного совета. Сильная президентская власть? А что в этом плохого? Это когда вместо тысячи крикливых мнений одно решение. Это эффективно. И это работает и сейчас.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости":

"Вспомните, что из себя представлял Верховный Cовет в начале 90-х. Это ведь тоже была разложившаяся, к сожалению, ветвь власти, когда кучка националистов, которые предали советскую историю, предали советские идеалы, предали все то, за что боролся советский народ, манипулируя, вертели всем остальным Верховным Cоветом. Причем этот Верховный Совет и правительство, как следствие, в итоге были экономически и социально абсолютно недееспособными. Вспомните, галлопирующая инфляция - с тремя нулями цифры были. То есть за месяц цены умножались в сотни раз".

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Сегодня даже самые упрямые признают: Лукашенко тогда не дал стране скатиться в пропасть националистических мифов и экономического коллапса. За 30 лет с нуля построены целые отрасли. Наши тракторы знает весь мир. IT-страна, которая конкурирует с Кремниевой долиной. Агрокомплекс, кормящий не только себя, но и пол-Евразии. Это не сказки - это цифры. Это заводы, которые не закрылись, а модернизировались. Это пенсии, которые платят. Это дороги, по которым можно ехать, а не прыгать по ямам. Кто-то скажет: "Ну, сельское хозяйство… скучно". А я отвечу: когда у тебя есть свой хлеб - это нескучно. Это безопасность. Когда твои дети учатся бесплатно, а больницы лечат - это не "совок". Это здравый смысл. Лукашенко не стал разменивать суверенитет на кредиты МВФ, не позволил растерзать страну на куски "эффективным менеджерам". Он сохранил Беларусь Беларусью! Не колонией, не сырьевым придатком, а государством, где даже в глобальных кризисах люди не бегут с чемоданами на вокзалы.

Анатолий Булавко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"И сегодня, с позиции прожитых лет, мы можем с уверенностью сказать, что это не просто историческое событие. Это еще демонстрация всему миру, наверное, истинного народовластия, когда народ решает свою судьбу. То, что это решение было правильным, показывает сегодняшняя жизнь. Мы ушли от националистического угара, который нас в 90-х годах упорно насаждали. Мы нашли своего самого близкого и надежного союзника в лице Российской Федерации. Мы одинаково используем и русский, и белорусский язык. И у нас нет никаких различий и разногласий по этому поводу. Всегда в самые сложные моменты жизни нашей страны глава государства обращался за советом к народу. И народ всегда его поддерживал. История наглядно демонстрирует, что поддержка народа всегда приводила страну только к успеху. Так было, так есть и так будет в будущем".