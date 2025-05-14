Референдум 95-го стал первым шагом построения государства подлинного народовластия - Сергеенко

Именно референдум 95-го стал первым шагом построения государства подлинного народовластия. Это подчеркнул председатель нижней палаты парламента Игорь Сергеенко на заседании второй сессии Палаты представителей. По его словам, сегодня в Беларуси народ принимает решения по важнейшим вопросам жизни страны и общества.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Он не только определил ряд концептуальных направлений внутренней и внешней политики, но стал первым шагом построения государства подлинного народовластия, в котором народ принимает решения по важнейшим вопросам жизни страны и общества. Именно на этом референдуме были установлены государственные символы независимой Беларуси, определен конституционный статус русского языка и высказана безоговорочная поддержка действий главы государства по экономической интеграции с Российской Федерацией".

Александр Шпаковский, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В референдуме приняли участие 4 млн 823 тысячи избирателей и более 4 млн голосовали в поддержку предложения Президента об экономической интеграции с Российской Федерацией. Этот курс мы реализуем до настоящего момента. Всего лишь пару цифр: если в 1999 году взаимный объем торговли Беларуси и России составлял 7 млрд долларов, то по результатам 2024 года, 25-летие отметило Союзное государство, это более 60 млрд. Что кроется за этими цифрами, объяснять не надо: развитие социальной инфраструктуры, движение науки и техники, сохранение и становление новых производств в Беларуси, все это было заложено по большому счету краеугольным камнем референдума 1995 года".

Депутаты приняли в двух чтениях законопроект об изменении закона о госсекретах

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Сегодня в повестке ряд вопросов: от национальной безопасности до международной деятельности. Так депутаты приняли в двух чтениях законопроект об изменении закона о госсекретах. Документ внесен в Палату представителей Совмином в апреле. Предлагается предоставить допуск к госсекретам председателю и членам Президиума Всебелорусского народного собрания, председателю ЦИК со дня избрания их на эти должности, начальнику секретариата ВНС - со дня назначения на должность.

Михаил Оксенюк, член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"На Всебелорусское народное собрание возложены задачи стратегического развития нашей страны, решение вопросов практически во всех сферах жизнедеятельности государства. И, безусловно, некоторая информация отнесена к государственным секретам, дабы повысить эффективность работы должностных лиц Всебелорусского народного собрания, как то его председателя, членов президиума, руководителей секретариата Всебелорусского народного собрания, данным законом будет предусмотрена возможность предоставления вышеуказанным должностным лицам допуска к государственным секретам. Кроме того, будут внесены изменения в закон с целью приведения в соответствие с Кодексом гражданского судопроизводства".

Заседание второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Также депутаты ратифицировали два соглашения о воздушном сообщении: между Беларусью и Сейшельскими Островами и между нашей страной и Саудовской Аравией. Это поможет укрепить туристические, экономические и коммерческие связи.

Виталий Уткин, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Мы сегодня демонстрируем всему миру, вопреки той информации, которую забрасывает западная пропагандистская машина, что Республика Беларусь изолирована политически и экономически. Это четкая демонстрация для всего мира, что Республика Беларусь трудится, продолжают взаимоотношения как политического, так и экономического плана. Поэтому развитие мирной отрасли, туризма, взаимоотношений между нашими странами выходят для демонстрации мира, как необходимо взаимодействовать в странах в экономических, политических, дружеских и культурных отношениях".

Депутаты приняли во втором чтении законопроект о почтовой связи