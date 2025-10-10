Реконструкция моста через Припять - расскажем, что сделано

На завершающей стадии находится реконструкция одного из самых длинных автомобильных мостов Беларуси. Он находится в Мозыре на автодороге Р131.

К ремонту приступили осенью 2023 года. Объект сложный в проектировании и технологическом исполнении. Обещает удивить современным функционалом и изяществом исполнения.

Уже установлена центральная арочная конструкция, появилось барьерное и перильное ограждение, мачты освещения, продолжается обустройство дорожного полотна и склона к городскому пляжу. Мост через Припять будет удобным и для людей с ограниченными возможностями.

"На левом берегу остались работы по благоустройству, разбору площадки под мостом, нанесение разметки. На правом берегу работы чуть больше, необходимо выполнить устройство тротуарной плитки, асфальтобетонного покрытия, установить дорожные знаки, дорожную разметку. Металлическая арка стоит уже на своем основании на опорах, заливается бетон, потом будет проведена герметизация, устройство асфальтобетонного покрытия", - рассказал Денис Ясько, гендиректор РУП "Гомельавтодор".

Виталий Билоус, директор ГП "Белгипродор":

"Все запланированные и запроектированные идеи воплощены. Сроки даже с перевыполнением, благодаря нашему подрядчику, который такое уникальное сооружение построил для нашей страны".