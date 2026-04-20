21 апреля православные верующие вспоминают предков в праздник Радуницы
21 апреля у православных верующих Радуница. В этот день они вспоминают предков. По давней православной традиции в храмах совершаются панихиды, принято посещать кладбища, наводить порядок на могилках близких и родственников и символически "христосоваться" с ними, тем самым отдавая дань памяти усопшим.
Радуница отмечается на девятый день после православной Пасхи. В церквях звучит заупокойная молитва и пасхальные песнопения.
Татьяна Володина, завотделом фольклористики и культуры славянских народов:
"Да абеду пашуць, у дзень плачуць, а ўвечары скачуць або спяваюць. Сапраўды, гэта свята не жалобнае, гэта не пахаванне, гэта дзень радасці сустрэчы са сваімі памерлымі".
Радуница имеет дохристианские корни.
Церковь против трапез на кладбище, ведь умершим нужна молитва и зажженная в храме свеча - в этом и есть главное назначение Радуницы.