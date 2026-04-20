21 апреля православные верующие вспоминают предков в праздник Радуницы

21 апреля у православных верующих Радуница. В этот день они вспоминают предков. По давней православной традиции в храмах совершаются панихиды, принято посещать кладбища, наводить порядок на могилках близких и родственников и символически "христосоваться" с ними, тем самым отдавая дань памяти усопшим.

Радуница отмечается на девятый день после православной Пасхи. В церквях звучит заупокойная молитва и пасхальные песнопения.

Татьяна Володина, завотделом фольклористики и культуры славянских народов:

"Да абеду пашуць, у дзень плачуць, а ўвечары скачуць або спяваюць. Сапраўды, гэта свята не жалобнае, гэта не пахаванне, гэта дзень радасці сустрэчы са сваімі памерлымі".

Радуница имеет дохристианские корни.