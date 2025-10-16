Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Республиканский субботник пройдет 25 октября

Стало известно, когда пройдет республиканский субботник. 25 октября у белорусов будет повод благоустроить каждый уголок, город, район нашей страны. Постановление подписал премьер-министр.

Традиционно заработанные средства направят на социально значимые объекты. 50 % пойдет на строительство Национального исторического музея и создание его постоянной экспозиции. Другую половину оставят в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома.

Общество

республиканский субботниксубботникблагоустройство