Роджерс: Встреча Путина и Трампа вселяет оптимизм в перспективы укрепления глобальной безопасности

"Главная тема - это прекращение распространения НАТО на восток. Опять же есть куча информации о том, что Евросоюз намерен начать войну против России. Я думаю, главная тема - это архитектура будущей безопасности. И, возможно, какое-то разоружение и вырывание зубов у Европы, чтобы она больше не пыталась скалиться на восток".