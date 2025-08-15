3.72 BYN
Роджерс: Встреча Путина и Трампа вселяет оптимизм в перспективы укрепления глобальной безопасности
Автор:Редакция news.by
Встреча двух лидеров на Аляске вселяет оптимизм в перспективы укрепления глобальной безопасности, мнение эксперта.
Александр Роджерс, политолог, экономист (Россия):
"Главная тема - это прекращение распространения НАТО на восток. Опять же есть куча информации о том, что Евросоюз намерен начать войну против России. Я думаю, главная тема - это архитектура будущей безопасности. И, возможно, какое-то разоружение и вырывание зубов у Европы, чтобы она больше не пыталась скалиться на восток".