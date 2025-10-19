Романов: Всебелорусское народное собрание - основа прямой демократии

"Всебелорусское народное собрание - это особый орган государственной власти, который играет огромную роль в общественной и политической жизни страны. Оно имеет богатую традицию, восходит к вече и символизирует собой орган прямого народовластия. Сегодня преобладает представительная демократия. Люди могут выражать свою волю на референдумах, в результате выборов. Но чаще их волю воплощают представители. Нужно, чтобы были серьезные каналы выражения политической воли граждан напрямую. Всебелорусское народное собрание - это один из важных и своевременных органов", - подчеркнул депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Романов.