Рожин: Запад и НАТО создают очаги напряженности на границах с Россией

Военный эксперт Борис Рожин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da47f32-3bda-469a-8e32-98fdf552339c/conversions/73511215-a3f9-49c3-a89f-c64d7ff3b419-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da47f32-3bda-469a-8e32-98fdf552339c/conversions/73511215-a3f9-49c3-a89f-c64d7ff3b419-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da47f32-3bda-469a-8e32-98fdf552339c/conversions/73511215-a3f9-49c3-a89f-c64d7ff3b419-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3da47f32-3bda-469a-8e32-98fdf552339c/conversions/73511215-a3f9-49c3-a89f-c64d7ff3b419-xl-___webp_1920.webp 1920w

В настоящее время наблюдается курс Запада и НАТО на создание очагов напряженности на границах с Россией. Таким мнением в программе "Это другое" поделился российский военный эксперт Борис Рожин.

Он напомнил, что такая стратегия была реализована в Прибалтике, в Украине. "Сейчас есть активное стремление атаковать сферы российского влияния в Закавказье. Это касается не только Армении, но и Азербайджана. Одновременно есть усиленное внимание НАТО и отдельных членов НАТО к Средней Азии. Видим попытки Турции распространить свое влияние, попытки Британии укрепить свои позиции в Казахстане, Узбекистане и т. д. Все это делается с прицелом на создание дополнительных проблем для России, - пояснил эксперт. - Стратегия не новая - пытаться создавать точки напряженности, чтобы заставить Россию как-то растягивать свои силы, тратить ресурсы на дополнительные конфликты".

"Естественно, делается в интересах войны в Украине, - отметил Борис Рожин. - Попытки открывать дополнительные, скорее, политико-экономические фронты, но это факторы, которые, нельзя будет не учитывать".