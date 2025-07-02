3.77 BYN
2.96 BYN
3.50 BYN
Рожин: Запад и НАТО создают очаги напряженности на границах с Россией
В настоящее время наблюдается курс Запада и НАТО на создание очагов напряженности на границах с Россией. Таким мнением в программе "Это другое" поделился российский военный эксперт Борис Рожин.
Он напомнил, что такая стратегия была реализована в Прибалтике, в Украине. "Сейчас есть активное стремление атаковать сферы российского влияния в Закавказье. Это касается не только Армении, но и Азербайджана. Одновременно есть усиленное внимание НАТО и отдельных членов НАТО к Средней Азии. Видим попытки Турции распространить свое влияние, попытки Британии укрепить свои позиции в Казахстане, Узбекистане и т. д. Все это делается с прицелом на создание дополнительных проблем для России, - пояснил эксперт. - Стратегия не новая - пытаться создавать точки напряженности, чтобы заставить Россию как-то растягивать свои силы, тратить ресурсы на дополнительные конфликты".
"Естественно, делается в интересах войны в Украине, - отметил Борис Рожин. - Попытки открывать дополнительные, скорее, политико-экономические фронты, но это факторы, которые, нельзя будет не учитывать".
Военный эксперт обратил внимание на то, что Турция также активно пытается расширить свое влияние в Закавказье, особенно после карабахской войны 2020 года. "Она оказывает серьезное влияние и на Азербайджан, и на Армению. На Армению давят с целью вынудить ее создать экстерриториальный коридор из Нахичевани в Баку, который даст возможность Турции осуществить прямой выход к Каспийскому морю. Для Турции это было бы стратегическим достижением. Этому сейчас препятствует только Армения с откровенно слабой армией, слабым правительством, и давление на него усиливает попытки ослабить влияние как России, так и Ирана, чтобы в случае чего можно было реализовать давние планы по военному захвату этого коридора и прокладыванию необходимых железнодорожных, автомобильных путей", - пояснил ситуацию Борис Рожин.