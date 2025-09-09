Руководство к действию от Екатерины Петруцкой прозвучало на педагогическом (не)совете в Слуцке

В Слуцке проходит педагогический (не)совет. 600 участников - представители педагогической общественности из всех регионов Минской области. Сегодня от них зависит, как же будет выстроено взаимодействие детей и молодежи в школах и какие ценности там будут прививать. Никаких советов, только руководство к действию от заместителя министра образования Беларуси Екатерины Петруцкой.

Педагогический (не)совет, как его прозвали, длился 45 минут - словно школьный урок, только не для учеников, а для учителей. Несмотря на сдержанный формат, встреча прошла неожиданно неформально, на ней было обсуждено множество тем.

В самом начале замминистра образования Екатерина Петруцкая словно вернула педагогов в детство: она пустила по залу мяч и сказала напутственные слова, пожелав удачи в новом учебном году. Это стало своеобразным интерактивом и хорошим началом для предстоящей работы. Кстати, у Екатерины Петруцкой 35 лет педагогического стажа - она учитель начальных классов и прекрасно понимает своих коллег.

Говорили о задачах педагогов, и прежде всего об уходе от формализма, ведь именно в школе закладываются основы воспитания детей. Особое внимание уделили взаимодействию с родителями: важно, чтобы между школой и семьей был открытый диалог. Конечно, главное - чтобы педагог отдавал себя детям полностью, поэтому сейчас реализуется ряд нормативных документов для перехода на электронный документооборот.

Екатерина Петруцкая, замминистра образования Беларуси: "Министерством образования предприняты меры для оптимизации документооборота не только у педагогов, но и у педагогов-психологов и педагогов социальных. Это как раз те направления, где раньше тоже был избыточный документооборот. Думаю, что уже в этом году мы сможем встроиться в новую систему, и у наших педагогов больше не возникнет вопросов по этому поводу".