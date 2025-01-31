Руководство МВД сделало подарок матери героически погибшего солдата

Доброе дело в память о подвиге героя. Руководство МВД и командование внутренних войск вместе с бойцами части 7404 решили проблему матери погибшего бойца и сделали ей настоящий сюрприз.

Алла Ивановна, мать рядового Сергея Свентецкого, погибшего при задержании преступников, которые пытались сбежать из спецвагона на станции Барановичи-Полесские. Это случилось в далеком 1997 году, с тех пор личный состав соединения помогает женщине.

В одну из встреч она рассказала, как тяжело стало жить одной в деревне, носить воду и дрова, топить печь. С местной властью был проработан вариант арендной квартиры, военнослужащие сделали в ней косметический ремонт, закупили мебель, бытовую технику, а фонд "Молодая гвардия" к новоселью подготовил подарки.

В 2025 году исполняется 28 лет, как трагически оборвалась жизнь молодого солдата, рядового Сергея Свентецкого.

Рядом с железнодорожным вокзалом Барановичи-Полесские, 13 июля 1997 года пятеро осужденных совершили дерзкое вооруженное нападение на личный состав планового караула.

Трое преступников были убиты, двое ранены, вместе с тем четверо военнослужащих получили ножевые ранения. А рядовой Свентецкий ценой собственной жизни обеспечил возможность выполнить караулу боевую задачу.

Анастасия Климец, воспитанница военно-патриотического клуба "Патриот":

"Несомненно, все знают о нем. Сергею Свентецкому на момент трагедии было всего 18 лет. Немногим больше, чем сейчас нам. Он, как и мы, любил жизнь, к чему-то стремился, о чем-то мечтал. Но мечтам его, к сожалению, не удалось сбыться. Мы гордимся им и преклоняем голову перед его мужеством и храбростью".