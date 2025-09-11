Рыженков: Действия Польши по закрытию границы с Беларусью в первую очередь направлены против себя

Действия польской стороны по закрытию границы с Беларусью в первую очередь направлены против себя. Такое мнение в "Актуальном интервью" высказал министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков.

Президент Беларуси держит ситуацию на контроле. Глава государства поставил задачи по реагированию и работе со СМИ.

Усиление агрессивной риторики со стороны Польши, а также бряцанье оружием теперь объяснимо. Брюссель выделил ей почти 50 млрд евро на оборону.

"Дипломатический прогноз" Максима Рыженкова таков - в перспективе границу поляки откроют. Мы, в свою очередь, реагируем спокойно.

Беларусь никогда не отказывалась от сотрудничества. МИД нашей страны по-прежнему призывает к конструктивному диалогу и решению двусторонних вопросов. Такая же позиция и на уровне бизнеса, и других ведомств. Но сегодня руководство Польши считает, что получит от конфронтации с Беларусью для себя больше дивидендов - как политических, так и финансовых.