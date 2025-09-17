3.65 BYN
С Днем народного единства белорусов поздравил эксперт Максим Чирков
Автор:Редакция news.by
Со значимой датой - Днем народного единства - белорусов поздравил эксперт Максим Чирков
Максим Чирков, доцент кафедры Государственного университета управления (Россия):
"В нынешнее непростое время страна должна развиваться на суверенных рельсах, особенно уделяя внимание благосостоянию собственных граждан, росту национальной экономики, что и демонстрирует в настоящее время Республика Беларусь. Доказательством этому являются одни из самых высоких темпов экономического роста в Европе. Беларусь, действительно, по-настоящему расцветающая страна в данное непростое время. Самые лучшие пожелания, успехов, особенно желаю новых экономических достижений".