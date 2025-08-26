3.69 BYN
С заботой о детях. Ребятам из гомельского спецучреждения вручили портфели с принадлежностями
Благотворительная акция "Соберем портфель вместе" шагает по стране. Помощь к школе нужна детям, которые воспитываются в социально-педагогических центрах и детских домах, в малообеспеченных семьях.
Гомельский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посещают 116 ребят в возрасте до 18 лет. Есть те, кто впервые сядет за парту. Для них портфели с принадлежностями, а также игры для воспитанников спецучреждения. Ребята продолжат учиться по специальным программам.
Марина Летошко, директор Гомельского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:
"Каждый ребенок рад получить портфель первоклассника, который наполнен самым необходимым. Мы видим тот огромный вклад, который делает государство в оказание помощи лицам с особенностями психофизического развития для того, чтобы дети могли обучаться, воспитываться, чтобы родители имели возможность на полноценный рабочий день".
Руслан Пархамович, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области:
"Подготовили все учебные заведения Гомельской области к качественному осуществлению образовательного процесса. Сейчас необходимо зарядить наших малышей положительными эмоциями, настроить на правильный лад, на то, чтобы получать знания. Здесь важно, чтобы необходимые от нас внимание и поддержка обязательно должны быть получены".
Марафон добрых дел продлится до конца августа. Подхватить акцию "Соберем портфель вместе" может каждый белорус.