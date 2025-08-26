С заботой о детях. Ребятам из гомельского спецучреждения вручили портфели с принадлежностями

Благотворительная акция "Соберем портфель вместе" шагает по стране. Помощь к школе нужна детям, которые воспитываются в социально-педагогических центрах и детских домах, в малообеспеченных семьях.

Гомельский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации посещают 116 ребят в возрасте до 18 лет. Есть те, кто впервые сядет за парту. Для них портфели с принадлежностями, а также игры для воспитанников спецучреждения. Ребята продолжат учиться по специальным программам.

Марина Летошко, директор Гомельского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03793117-3661-40e8-9334-6686777a242b/conversions/5aa1dc63-51c6-4913-b764-a837be9a524a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03793117-3661-40e8-9334-6686777a242b/conversions/5aa1dc63-51c6-4913-b764-a837be9a524a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03793117-3661-40e8-9334-6686777a242b/conversions/5aa1dc63-51c6-4913-b764-a837be9a524a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/03793117-3661-40e8-9334-6686777a242b/conversions/5aa1dc63-51c6-4913-b764-a837be9a524a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Марина Летошко, директор Гомельского областного центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации:

"Каждый ребенок рад получить портфель первоклассника, который наполнен самым необходимым. Мы видим тот огромный вклад, который делает государство в оказание помощи лицам с особенностями психофизического развития для того, чтобы дети могли обучаться, воспитываться, чтобы родители имели возможность на полноценный рабочий день".

Руслан Пархамович, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c14fb02-1170-4f98-afae-eb99f2a71a29/conversions/a3bb232a-6db2-41c1-b8e4-c29835c59a6f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c14fb02-1170-4f98-afae-eb99f2a71a29/conversions/a3bb232a-6db2-41c1-b8e4-c29835c59a6f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c14fb02-1170-4f98-afae-eb99f2a71a29/conversions/a3bb232a-6db2-41c1-b8e4-c29835c59a6f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c14fb02-1170-4f98-afae-eb99f2a71a29/conversions/a3bb232a-6db2-41c1-b8e4-c29835c59a6f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Руслан Пархамович, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области:

"Подготовили все учебные заведения Гомельской области к качественному осуществлению образовательного процесса. Сейчас необходимо зарядить наших малышей положительными эмоциями, настроить на правильный лад, на то, чтобы получать знания. Здесь важно, чтобы необходимые от нас внимание и поддержка обязательно должны быть получены".