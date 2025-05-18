Самое время двигаться в Африку - ученый объяснил, почему устарели стереотипы об этом континенте

Сегодня многие аналитики и политологи говорят, что будущее за Африкой, хотя стереотипно привычно считать, что Африка незначительная, а Европа и США великие. Почему такое мнение ошибочно, в эфире "Первого национального" пояснил старший научный сотрудник Института Африки РАН Станислав Мезенцев.

"В международном информационном поле принято Африку показывать с незапамятных времен как территорию достаточно отсталую, какую-то недоразвитую, с посылом: нечего вам там делать, - отметил ученый и привел данные, почему это не так. - Во-первых, Африка - это последний и единственный континент в глобальном мире, где минеральная база - огромное множество всяких ресурсов от нефти, газа, заканчивая золотом, алмазами и модными теперь редкоземельными металлами, - не только пока еще не исчерпана, как остальные регионы мира, она даже до конца не разведана, что открывает прекрасные перспективы".

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"Во-вторых, это самое быстрорастущее население, - обратил внимание он. - Сегодня на Африканском континенте 1,5 млрд человек живет. Средний прирост в 2024 году оценивался в 105 тыс. человек в день. Это значит, что это огромный растущий рынок сбыта любых товаров, услуг, предложений".