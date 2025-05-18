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Самое время двигаться в Африку - ученый объяснил, почему устарели стереотипы об этом континенте
Сегодня многие аналитики и политологи говорят, что будущее за Африкой, хотя стереотипно привычно считать, что Африка незначительная, а Европа и США великие. Почему такое мнение ошибочно, в эфире "Первого национального" пояснил старший научный сотрудник Института Африки РАН Станислав Мезенцев.
"В международном информационном поле принято Африку показывать с незапамятных времен как территорию достаточно отсталую, какую-то недоразвитую, с посылом: нечего вам там делать, - отметил ученый и привел данные, почему это не так. - Во-первых, Африка - это последний и единственный континент в глобальном мире, где минеральная база - огромное множество всяких ресурсов от нефти, газа, заканчивая золотом, алмазами и модными теперь редкоземельными металлами, - не только пока еще не исчерпана, как остальные регионы мира, она даже до конца не разведана, что открывает прекрасные перспективы".
"Во-вторых, это самое быстрорастущее население, - обратил внимание он. - Сегодня на Африканском континенте 1,5 млрд человек живет. Средний прирост в 2024 году оценивался в 105 тыс. человек в день. Это значит, что это огромный растущий рынок сбыта любых товаров, услуг, предложений".
"Третье, что как бы проистекает из второго, это огромный растущий молодой рынок труда. Причем рынок труда легко обучаемый, рынок труда заинтересованный в получении работы. Поэтому сегодня самое время двигаться в Африку", - уверен Станислав Мезенцев.