Сборная Китая по мини-футболу посетила Музей истории ВОВ
Автор:Редакция news.by
Это место пропитано болью и героизмом. Таким мнением в эксклюзивном интервью "Первому информационному" поделился главный тренер сборной Китая по мини-футболу Ли Синь.
20 октября тренерский штаб и игроки команды посетили Музей истории Великой Отечественной войны - визит в рамках товарищеских матчей против белорусской дружины.
Ли Синь, главный тренер сборной Китая по мини-футболу:
"Самое важное, что мы сегодня узнали, как война проходила на территории Беларуси. Это очень важно, что есть возможность узнать многое о таких тяжелых событиях".
Напомним, что в двух спаррингах победу одержала сборная Беларуси. Она сейчас продолжает подготовку к финальной стадии чемпионата Европы - 2026.