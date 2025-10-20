Сборная Китая по мини-футболу посетила Музей истории ВОВ

Это место пропитано болью и героизмом. Таким мнением в эксклюзивном интервью "Первому информационному" поделился главный тренер сборной Китая по мини-футболу Ли Синь.

20 октября тренерский штаб и игроки команды посетили Музей истории Великой Отечественной войны - визит в рамках товарищеских матчей против белорусской дружины.

Ли Синь, главный тренер сборной Китая по мини-футболу:

"Самое важное, что мы сегодня узнали, как война проходила на территории Беларуси. Это очень важно, что есть возможность узнать многое о таких тяжелых событиях".