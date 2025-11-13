Семченко: Зеленский разменивает живых людей на деньги

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d75478c-a758-4f99-8af2-583f302dc2e5/conversions/07ab9822-2f87-48c1-b5d8-e92f8cd00e41-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d75478c-a758-4f99-8af2-583f302dc2e5/conversions/07ab9822-2f87-48c1-b5d8-e92f8cd00e41-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d75478c-a758-4f99-8af2-583f302dc2e5/conversions/07ab9822-2f87-48c1-b5d8-e92f8cd00e41-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6d75478c-a758-4f99-8af2-583f302dc2e5/conversions/07ab9822-2f87-48c1-b5d8-e92f8cd00e41-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Недавно Владимир Зеленский совершил визит в США перед тем как встретиться лично с президентом этой страны Дональдом Трампом, провел ряд встреч, в том числе и с представителями американских энергетических компаний. С другой стороны, слышна риторика самой Украины о том, что пора бы подкрутить вентиль в квартирах и начать экономить на электроэнергии, а вместо отопления квартир надеть свитера.

Украинский публицист, доктор политических наук Александр Семченко в "Актуальном интервью" отметил, что в Украине это уже не новая тема. В свое время еще Петр Порошенко (экс-президент Украины) заявил, что украинцы должны снизить потребление газа на отопление и потребление электроэнергии, мол, чтобы проявить в этом патриотизм. "Есть проблемы, носящие характер, связанный с войной, ведь удары России наносятся по энергетической и газовой инфраструктуре. В частности, по хранилищам, которые невозможно было заполнить из-за того, что передающие мощности в какой-то момент разрушались", - сказал он.

Александр Семченко подчеркнул, что энергетику после ударов российскими беспилотниками и ракетами восстанавливают очень быстро, так как в этом участвует Запад - привлекаются специалисты, поставляются комплектующие. Но тем не менее провисание есть, которое негативно влияет в целом на баланс. "Население для Зеленского - это, с одной стороны, мобилизационная база, а с другой стороны - обуза, на которую нужно тратить деньги на выплату социальных пособий и обеспечение жизнедеятельности", - заявил украинский публицист.

Получается, что отправиться всем людям на фронт - хороший вариант для Зеленского. По утверждению собеседника, в конечном итоге в Украине на это ориентируются. "В чьих интересах воюет армия? В интересах НАТО, при этом в интересах НАТО будут утилизировать население. Это тоже часть геноцида. Зеленский ничего не изобрел, он отлично использует европейский опыт", - поделился мнением доктор политических наук.

Он также привел пример, что в Великобритании со времен Маргарет Тэтчер ведется учет избыточной смертности в холодное время года за счет переохлаждений. Более 10 лет назад там мать четверых детей замерзла у себя в квартире. "Цифры избыточной смертности выводят статистику. Обычно они колеблются от 20 до 100 тыс. человек за сезон. Это тоже геноцид, при этом они не скрывают даже своих целей относительно украинского отопительного сезона. Он начнется, но будут сбои, недотопы, будут ссылаться на российскую "агрессию", - констатировал Александр Семченко. Но за некачественное отопление, по его словам, никто не будет делать никаких перерасчетов, у людей заберут деньги за не оказанные услуги, начислят фиктивные долги. К слову, уже сейчас в Украине таким занимаются. В интернете гуляет много видео по начислению счета за газ. В многочисленных роликах люди рассказывают, что им приходят счета, хотя дом в результате войны разрушен. То есть дома нет, газ не используется, но начисление производится, при этом дальше люди сталкиваются с принудительным взысканием средств.

"В Украине еще в 2023 году апробировали систему безусловного списания со счетов граждан денег по выдуманным долгам. Сейчас любой долг могут начислить, ведь электронная система позволяет нажатием кнопки это сделать. Недавно Верховная рада приняла очередной законопроект. Зеленский не подписал, но я уверен, что подпишет - такие гадости подписывает с легким сердцем. А суть законопроекта следующая - выселять людей за долги по коммуналке".

Естественно, долги могут быть и реальными, когда некие услуги были оказаны, но у людей нет возможности их оплатить, но большую часть, уверил доктор политических наук, составляют фиктивные долги.

Кстати, сам Зеленский, если вспомнить о долгах по коммуналке, в начале событий 2022 года подписал указ о моратории на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, после этого тарифы также многократно повышались, в частности, на газ и электричество.