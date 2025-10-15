Сергей Дик: Борис Джонсон - тот, кто зарабатывает на свое будущее, занимаясь политдеятельностью

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5f5a84e-0a5e-41e0-987f-baddd6b0ae8f/conversions/cc95bc4a-9443-43df-a72f-f97ad526fb09-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5f5a84e-0a5e-41e0-987f-baddd6b0ae8f/conversions/cc95bc4a-9443-43df-a72f-f97ad526fb09-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5f5a84e-0a5e-41e0-987f-baddd6b0ae8f/conversions/cc95bc4a-9443-43df-a72f-f97ad526fb09-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b5f5a84e-0a5e-41e0-987f-baddd6b0ae8f/conversions/cc95bc4a-9443-43df-a72f-f97ad526fb09-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

Очевидно, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон является лоббистом. Если посмотреть на его действия, то становится понятно, что он предпринимает беспринципные попытки заработать денег, и даже с негативными последствиями, так как человек продолжил войну в Украине, по сути, своими решениями.

Действительно ли Борис Джонсон так плох или просто он подстроился под современные реалии и таким образом зарабатывает деньги? На этот вопрос попробовал ответить в "Актуальном интервью" аналитик Сергей Дик.

"Он тот, кто, занимаясь политической деятельностью, зарабатывает себе и на свое будущее, и это его стиль работы. Более того, коррупционный скандал, возникший в связи с публикацией материалов в The Guardian, станет точкой, которая подведет черту под политической карьерой Бориса Джонсона, поскольку мы знаем, что имидж Консервативной партии в Великобритании упал и находится на историческом минимуме", - отметил аналитик.