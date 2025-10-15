3.71 BYN
Сергей Дик: Борис Джонсон - тот, кто зарабатывает на свое будущее, занимаясь политдеятельностью
Очевидно, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон является лоббистом. Если посмотреть на его действия, то становится понятно, что он предпринимает беспринципные попытки заработать денег, и даже с негативными последствиями, так как человек продолжил войну в Украине, по сути, своими решениями.
Действительно ли Борис Джонсон так плох или просто он подстроился под современные реалии и таким образом зарабатывает деньги? На этот вопрос попробовал ответить в "Актуальном интервью" аналитик Сергей Дик.
"Он тот, кто, занимаясь политической деятельностью, зарабатывает себе и на свое будущее, и это его стиль работы. Более того, коррупционный скандал, возникший в связи с публикацией материалов в The Guardian, станет точкой, которая подведет черту под политической карьерой Бориса Джонсона, поскольку мы знаем, что имидж Консервативной партии в Великобритании упал и находится на историческом минимуме", - отметил аналитик.
По словам Сергея Дика, задача у Бориса Джонсона была вернуться в политику. Однако сейчас в Великобритании происходит кризис власти. За последнее время (после отставки Джонсона) в стране уже сменились три премьера. "И один "лучше" другого. Каждый из них отличился не в лучшую сторону, и все это было направлено на продолжение войны, на передачу оружия Украине. Кстати, Великобритания и разведка MI6 постоянно работает на украинской территории, чтобы продолжались военные действия", - заявил Сергей Дик.