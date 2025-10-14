The Guardian несколько дней назад написала статью, что за миллион фунтов экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон возил своего хорошего знакомого бизнесмена Кристофера Харборна в Украину, чтобы он заключил некие контракты с Владимиром Зеленским (известно, что компания Харборна занимается дронами, роботами для разминирования и в целом автоматикой).

Это же касается Стамбула в 2022 году и поездок в 2023 году. По сути, за 1 млн фунтов Джонсон пролоббировал продолжение войны, которая ежедневно высасывает миллиарды долларов, и это не считая человеческие жизни, счет которых идет на сотни тысяч.

За Борисом Джонсоном тянется целый шлейф коррупционных и финансовых скандалов. Сергей Дик, аналитик

В эфире "Первого информационного" эксперт также вспомнил скандал, который был связан с одним из хедж-фондов, которому Джонсон организовал встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. После этого Борис Джонсон получил на руки 240 тыс. фондов. Были и скандалы с главой Саудовской Аравии. "Экс-ведущий Fox News Такер Карлсон после того, как взял интервью у президента РФ Владимира Путина, пожелал взять интервью и у Джонсона, на что он ответил: "Миллион долларов - и нет проблем", - сказал аналитик.

В данном случае уже можно сказать, что ценник Бориса известен. Неважно, это будут миллион фунтов стерлингов, долларов, прежде всего - деньги вперед. "Мне кажется, это всего лишь одно звено в череде скандалов. Но это звено может похоронить его будущее, ведь не секрет, что сейчас консервативная партия в Великобритании скатилась на четвертое место по опросам, а когда-то она была главной", - резюмировал Сергей Дик.