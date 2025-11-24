Сергей Клишевич рассказал, на что обратят внимание на предстоящем ВНС

Прошлое заседание Всебелорусского народного собрания во многом было посвящено вопросам обеспечения национальной безопасности Беларуси. Всем прекрасно понятно, что сегодня идет борьба на ментальном уровне, борьба за умы и сознание людей. Об этом заявил в эфире "Первого информационного" депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

Он отметил, что в этом контексте было принято достаточно много решений, в том числе и по таким вопросам, как сохранение исторической памяти. Депутат уверен, что на предстоящем заседании ВНС должны обратить внимание, как идет работа, где необходимо что-то добавить, где - подкорректировать, чтобы сегодня эффективно бороться за сохранение белорусского суверенитета и независимости на духовном, ментальном уровне на данном историческом отрезке. "Надо не дать врагу проникнуть в сознание людей, а молодежи в первую очередь, поэтому работа над ошибками и анализ сделанного, как выполняются эти решения, будут хорошим блоком, на который мы посмотрим и который обсудим с делегатами Всебелорусского народного собрания", - подчеркнул Сергей Клишевич.