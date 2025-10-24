Сергей Золотой рассказал, как Беларусь и РФ осваивают изучение космоса

В "Актуальном интервью" директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси Сергей Золотой рассказал о перспективах развития аэрокосмической сферы в Беларуси.

Собеседник отметил, что в направлении дистанционного зондирования Земли есть две тенденции. Первая, традиционная, - запуск спутников с хорошим разрешением (на данный момент речь идет о запуске аппарата с разрешением 35 см, а ОАО "Пеленг" создает уже камеры и с еще лучшим разрешением).

Чтобы создать такую оптику, нужно делать сложные оптические схемы. С этим хорошо справляется ОАО "Пеленг". В результате получается аппарат весом 1,5-2 т. К слову, американские аналоги весят 17 т.

Если говорить о второй тенденции, то это создание группировок малых аппаратов, при которых функции большого аппарата распределяются среди малых. По такому направлению сейчас выполняется и Союзная Комплексная программа Беларуси и России ("Комплекс-СГ"), в рамках которой создается группировка малых космических аппаратов. Два шестиушных аппарата формата CubeSat, которые весят порядка 10 кг. Они будут выполнять задачу исследования околоземного пространства (например, активность Солнца, мониторинг частиц, которые направлены на Землю со стороны Солнца и из космоса в целом). "На еще одном аппарате, который будет весить 30 кг, будет стоять оптика производства ОАО "Пеленг" с разрешением 2 м. Для сравнения: БКА, запущенный 12 лет назад с аналогичными характеристиками, весил 500 кг", - добавил директор УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси.

Оптико-электронная съёмочная аппаратура производства ОАО "Пеленг" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4222224a-b8be-45aa-8fe0-3a7139539f8e/conversions/28d57017-fc1e-4d09-95fa-558d87a22915-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4222224a-b8be-45aa-8fe0-3a7139539f8e/conversions/28d57017-fc1e-4d09-95fa-558d87a22915-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4222224a-b8be-45aa-8fe0-3a7139539f8e/conversions/28d57017-fc1e-4d09-95fa-558d87a22915-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4222224a-b8be-45aa-8fe0-3a7139539f8e/conversions/28d57017-fc1e-4d09-95fa-558d87a22915-xl-___webp_1920.webp 1920w Оптико-электронная съёмочная аппаратура производства ОАО "Пеленг"

Он обратил внимание, что Российская Федерация вывела на орбиту очередные два аппарата под названием "Ионозонд". В группировке находится четыре аппарата, в которых имеется достаточно много аппаратуры для исследования околоземного пространства (будет производиться наблюдение за Солнцем, ионосферой, магнитным полем).

Сергей Золотой в эфире "Актуального интервью" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a574dc5-aad7-4e28-8968-e441fa8d9709/conversions/950b2add-b3e5-458f-ba43-8e53aebf30c0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a574dc5-aad7-4e28-8968-e441fa8d9709/conversions/950b2add-b3e5-458f-ba43-8e53aebf30c0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a574dc5-aad7-4e28-8968-e441fa8d9709/conversions/950b2add-b3e5-458f-ba43-8e53aebf30c0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9a574dc5-aad7-4e28-8968-e441fa8d9709/conversions/950b2add-b3e5-458f-ba43-8e53aebf30c0-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В рамках "Комплекса-СГ" белорусская сторона делает один маленький спутник - CubeSat, на котором установят два прибора. Один - для регистрации заряженных частиц, идущих в сторону Земли. Второй - это зондировщик ионосферы, который позволит строить трехмерные модели неоднородности, по которым можно будет прогнозировать магнитный бой", - поделился информацией Сергей Золотой.