Серия учений ОДКБ: "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025", "Эшелон-2025"

Учения "Запад-2025" сознательно перенесены вглубь страны, чтобы не накалять обстановку. От западных границ отодвинули и маневры ОДКБ. Они по замыслу тесно связаны с маневрами "Запад 2025" и носят исключительно оборонительный характер.

Как известно, в Беларуси на полигонах Лосвидо и Лепельский проходит основное мероприятие оперативной и боевой подготовки. И это серия учений "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон", тренировки военного контингента до 6 сентября. В основе сценария опыт последних военных конфликтов.

Во время второго этапа Коллективные силы оперативного реагирования ОДКБ отработали действия по борьбе с БПЛА. Согласно замыслу, военные участвовали в разрешении кризисной ситуации на территории одной из стран организации. И уже к процессу боевой подготовки подключились разведчики в рамках учения "Поиск".

2 сентября на полигоне замечены запасники, которых задействуют в вопросах тылового обеспечения маневров. В итоге в одном из районов размещен передвижной хлебозавод.

Александр Мосолов, первый замначальника тыла Вооруженных Сил Беларуси

Александр Мосолов, первый замначальника тыла Вооруженных Сил Беларуси:

"В ходе учения "Эшелон-2025" отрабатываются вопросы тылового и технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования. Поставили задачу развернуться в районе выполнения задач, организовать поставку продовольствия и выпечку хлеба в интересах Коллективных сил оперативного реагирования. Используются различные варианты для размещения личного состава".

