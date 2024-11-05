Эксперты рассказали о том, какая ситуация складывается в политической структуре Евросоюза.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"То, что человек по имени Калин Джорджеску неожиданно в первом туре президентских выборов в Румынии оторвался на 1,5 % или 2% от фаворита, конечно же, с одной стороны, вовсе не говорит о том, что произошло нечто сверхудивительное, что он победит во 2 туре обязательно и что этот человек изменит вектор развития движения своей страны".

"Результат, который продемонстрировал не он, а румынские избиратели в ходе первого тура, доказывает следующее - Европейский союз сейчас находится в очень глубоком системном кризисе, - отметил эксперт. - Это еще один признак, еще один очень красноречивый фактор, свидетельствующий о том, что 15-20 лет назад монолитное, сияющее, блестящее здание Евросоюза сейчас дает трещины. Причем оно дает трещины в абсолютно разных местах: и в несущих стенах, и в фасаде, и где-то в предбаннике, которым в Евросоюзе, в том числе, стала Румыния".

К. Шадров: Интересы элиты и народа в Великобритании очень расходятся

Константин Шадров, доцент Государственного университета "Дубна" (Россия):