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Шафир: Европейский союз находится в очень глубоком системном кризисе
Эксперты рассказали о том, какая ситуация складывается в политической структуре Евросоюза.
Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:
"То, что человек по имени Калин Джорджеску неожиданно в первом туре президентских выборов в Румынии оторвался на 1,5 % или 2% от фаворита, конечно же, с одной стороны, вовсе не говорит о том, что произошло нечто сверхудивительное, что он победит во 2 туре обязательно и что этот человек изменит вектор развития движения своей страны".
"Результат, который продемонстрировал не он, а румынские избиратели в ходе первого тура, доказывает следующее - Европейский союз сейчас находится в очень глубоком системном кризисе, - отметил эксперт. - Это еще один признак, еще один очень красноречивый фактор, свидетельствующий о том, что 15-20 лет назад монолитное, сияющее, блестящее здание Евросоюза сейчас дает трещины. Причем оно дает трещины в абсолютно разных местах: и в несущих стенах, и в фасаде, и где-то в предбаннике, которым в Евросоюзе, в том числе, стала Румыния".
К. Шадров: Интересы элиты и народа в Великобритании очень расходятся
Константин Шадров, доцент Государственного университета "Дубна" (Россия):
"В Великобритании большой системный кризис, потому что интересы элиты и интересы народа в текущем периоде расходятся очень сильно. Элита сделала свое богатство, свое влияние, свою власть на геополитических вопросах. А простой народ живет местными вопросами, и это расхождение очень сильно обострилось. Конечно же, местным жителям, фермерам, рабочим не нравится, что жертвуют их благополучием ради того, чтобы британские элиты могли бы в очередной раз утвердить свое господство, пускай, не безраздельное, вместе с Соединенными Штатами. И этот кризис проявляется в чехарде этих премьер-министров. Но повлияет ли петиция на что-либо? У меня вызывает это большие сомнения, потому что британские политические традиции таковы, что там с народом особо никогда не считались".
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