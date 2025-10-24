Шафир: Любой перенос встречи Путина и Трампа сейчас действует в интересах РФ

Перенос встречи лидера России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа не удивителен. США часто используют громкие заявления как инструмент давления. К тому же, российская сторона изначально придерживалась позиции, что диалог такого уровня требует времени для детальной подготовки.

"Больше всего Трамп расстроил и обманул надежды тех людей, которые слишком искренне и наивно относятся к современной политике, которые считают, что если Трамп сказал, что надо встретиться в Будапеште, это значит 100 % встреча произойдет. Позиция российского руководства и МИД абсолютно правильны. Любой перенос, продление действует в интересах Российской Федерации", - отметил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.