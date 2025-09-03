Шафир о параде в Пекине: На нем впервые продемонстрировали весь комплекс новейших вооружений

Парад в Пекине стал не просто демонстрацией комплекса новейших вооружений Китая, но и сигналом для Запада, что страны ШОС готовы действовать независимо и не намерены подчиняться политике Евросоюза.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Этот парад, на котором присутствовало такое количество лидеров стран, был очень важен, потому что на нем Китай практически впервые продемонстрировал весь комплекс новейших вооружений, которыми он обладает. И это только тот комплекс, который разрешен к демонстрации, который прошел, видимо, окончательную сертификацию и который доступен для широкого обозрения".

Эксперт считает, что и с военной, и с технологической точек зрения это предельно ясный сигнал даже не столько блоку НАТО, а целому ряду стран, в том числе Южно-Восточной Азии, которые являются соседями Китая или расположены через океан от него, что китайская армия в технологическом плане, в плане систем новейшего вооружения уже опережает американскую.