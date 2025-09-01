Шафир: ШОС трансформировалась в значительно более многогранную и всеобъемлющую структуру

"Изначально организация создавалась как структура приграничного сотрудничества Китая, республик Центральной Азии, Российской Федерации. Но с начала 2000-х годов мир очень сильно изменился, он достаточно стремительно менялся за эти годы. И понимание необходимости экономического сотрудничества, противостояния различного рода вызовам, таким как санкционное, экономическое давление со стороны крупных блоков западных государств, складывалось очень быстро, и ШОС достаточно быстро трансформировалась в значительно более многогранную и всеобъемлющую структуру. На сегодняшний день ШОС - это организация, не только занимающаяся вопросами сотрудничества, безопасности, это в первую очередь экономическое объединение".