Шаповалов о выборах в Молдове: ЦИК превратился в политический орган

"Из демократии у нас присутствовало слово "демократия". Демократические принципы и Республика Молдова - кандидат на вступление в Европейский союз. Больше демократии не было, потому что были незаконные снятия с выборов. Сначала недопущение политических партий, независимых кандидатов для участия в выборах Центральной избирательной комиссии. А Центральная избирательная комиссия из 9 человек, 6 являются членами правящей политической партии, действует солидарность. Отсюда все и вытекает. Т.е. у нас и Центризбирком превратился из технического административного органа, который отвечает просто за организацию выборов, в политический орган, который определял, кто может участвовать в избирательной кампании и что с ним делать".