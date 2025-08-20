Шесть витрин по числу областей на выставке в Москве рассказывают об изгнании фашистов из БССР

Они приближали Победу. О том, как проходила жизнь белорусских партизан и подпольщиков, рассказывает выставка в белорусском павильоне ВДНХ, которая продолжает работать в Москве.





Проект приурочен к 80-летию победы в Великой Отечественной войне и рассказывает хронику освобождения Беларуси. Шесть витрин по числу областей, где каждая через архивные фотографии и оригинальные экспонаты несет свою историю освобождения и борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.

Дарья Шманай, советник-посланник Посольства Беларуси в России: "Мы сосредоточились на событиях белорусского этапа войны, на освобождении Беларуси. Специалисты Белорусского архива кинофотодокументов подобрали три фильма, посвященных заключительному этапу войны и партизанскому движению. Сегодня здесь, на центральном экране, мы показываем эти фильмы, и они вызывают неподдельный интерес у гостей нашего павильона. Все посетители могут ознакомиться с ретроспективой освобождения Беларуси. В шести витринах представлены ключевые события изгнания немецких захватчиков из БССР. Каждая витрина посвящена отдельной области - Брестской, Гродненской и другим. Здесь можно увидеть личные вещи бойцов, предметы амуниции, трофеи партизан, групповые фотографии".