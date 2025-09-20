Шествие хлеборобов, награды, колоритные подворья. Волковыск проводит областные "Дожинки-2025"

20 сентября Волковыск собрал лучших из лучших аграриев. Гродненскому региону есть чем гордиться - он один из лучших в стране. Те, кто отвечает за продовольственную безопасность страны, сегодня главные герои праздника. "Дожинки" принято отмечать с размахом, поэтому уже с самого утра колоритные подворья приглашают.

От хлеба до самых вкусных драников - здесь только лучшие белорусские продукты. А еще настоящий экскурс в историю. Можно самому сделать сувенир или приобрести аутентичную посуду, какая стояла на столах наших предков.

На одной из локаций собрана сельскохозяйственная техника: современные тракторы, комбайны и образцы прицепного оборудования. Для специалистов это возможность увидеть в деле новинки агропромышленного рынка. Организованы даже показательные заезды.

Праздничное шествие хлеборобов завершилось - по традиции именно оно дает старт фестивалю тружеников села. На главной площадке праздника самым лучшим в профессии будут вручены заслуженные награды.